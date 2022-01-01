Direktorijum kompanija
Dropbox
Dropbox Plate

Plate Dropbox kreću se od $85,576 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $884,238 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Dropbox. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Bezbednosni softverski inženjer

Продукт Дизајнер
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Dizajner interakcije

UX dizajner

Продукт Менаџер
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Дата Сајентист
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Маркетинг
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Технички Програм Менаџер
IC3 $253K
IC4 $314K
Регрутер
IC3 $154K
IC4 $212K
УИкс Ресерчер
Median $240K
Продукт Дизајн Менаџер
Median $426K
Програм Менаџер
Median $157K
Продаја
Median $180K
Солушн Архитекта
Median $171K

Arhitekta podataka

Arhitekta Bezbednosti Oblaka

Административни Асистент
$104K
Бизнис Операције
$191K
Бизнис Операција Менаџер
$151K
Бизнис Аналитичар
$198K
Бизнис Девелопмент
$428K
Чиф оф Стаф
$111K
Корпорејт Девелопмент
$134K
Кастомер Сервис
$85.6K
Дата Аналитичар
$197K
Дата Сајенс Менаџер
$667K
Финансијски Аналитичар
$96.5K
Графички Дизајнер
$222K
Хардверски Инжењер
$308K
Људски Ресурси
$343K
Информациони Технолог (ИТ)
$145K
Правни
$196K
Маркетинг Операције
$180K
Партнер Менаџер
$98.6K
Сејлс Инжењер
$365K
Сајберсекјурити Аналитичар
$319K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Dropbox, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Dropbox je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the M6 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $884,238. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dropbox je $242,822.

Drugi resursi