  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • Sve Продукт Дизајнер plate

GovTech Продукт Дизајнер Plate

Medijana Продукт Дизајнер kompenzacionog paketa in Singapore u GovTech iznosi SGD 96.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GovTech. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 96.4K
Nivo
L1
Osnovna plata
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 14.6K
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u GovTech?

SGD 211K

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Дизајнер poziciju u GovTech in Singapore iznosi SGD 155,811 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GovTech za Продукт Дизајнер poziciju in Singapore je SGD 86,198.

