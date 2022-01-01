Direktorijum kompanija
Bentley Systems
Bentley Systems Plate

Plate Bentley Systems kreću se od $8,861 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Писац na nižem nivou do $112,435 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Bentley Systems. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $88.7K

Full-Stack softverski inženjer

Продаја
Median $100K
Кастомер Сервис
$49K

Дата Сајентист
$90.5K
Менаџмент Консултант
$50.6K
Маркетинг
$78.6K
Машински Инжењер
$25.5K
Продукт Дизајнер
$64.3K
Продукт Менаџер
$99.2K
Пројект Менаџер
$108K
Сајберсекјурити Аналитичар
$99.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$112K
Технички Писац
$8.9K
ЧПП

The highest paying role reported at Bentley Systems is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,435. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bentley Systems is $88,740.

