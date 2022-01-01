Nemetschek Group Plate

Plate Nemetschek Group kreću se od $50,793 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $93,840 za Menadžer Programa na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Nemetschek Group . Poslednja izmena: 11/27/2025