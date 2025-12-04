Direktorijum kompanija
Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in United Kingdom u Bentley Systems kreće se od £31.8K do £43.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bentley Systems. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$46.3K - $55K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$42.8K$46.3K$55K$58.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Bentley Systems?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u Bentley Systems in United Kingdom iznosi £43,550 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bentley Systems za Konsultant za Upravljanje poziciju in United Kingdom je £31,810.

Drugi resursi

