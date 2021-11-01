Imenik podjetij
Travelers
Travelers Plače

Plače Travelers se gibljejo od $51,299 skupnega letnega nadomestila za Finančni analitik na spodnjem koncu do $281,585 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Travelers. Zadnja posodobitev: 10/27/2025

Programski inženir
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $135K
Aktuar
Median $143K

Vodja izdelkov
Median $163K
Vodja projekta
Median $155K
Zavarovalniški strokovnjak
Median $121K
Prodaja
Median $132K
Oblikovalec izdelkov
Median $96K
Računovodja
$86.6K
Poslovni analitik
$86.9K
Služba za stranke
$84K
Operacije službe za stranke
$64.3K
Podatkovni analitik
$95.5K
Vodja podatkovne znanosti
$179K
Finančni analitik
$51.3K
Geološki inženir
$79.6K
Grafični oblikovalec
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Vodja programskega inženiringa
$282K
Arhitekt rešitev
$261K

Data Architect

Vodja tehniškega programa
$129K
Tveganostni kapitalist
$98.5K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Travelers je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $281,585. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Travelers je $129,350.

