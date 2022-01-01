Imenik podjetij
CoStar Group Plače

Plače CoStar Group se gibljejo od $60,000 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $241,200 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri CoStar Group. Zadnja posodobitev: 10/13/2025

$160K

Programski inženir
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

DevOps inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Oblikovalec izdelkov
Median $105K

UX oblikovalec

Vodja izdelkov
Median $130K
Služba za stranke
Median $60K
Trženje
Median $82K
Poslovni analitik
$197K
Poslovni razvoj
$134K
Podatkovni analitik
$144K
Finančni analitik
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Trženjske operacije
$61.6K
Prodaja
$149K
Vodja programskega inženiringa
Median $230K
Vodja tehniškega programa
$241K
Tveganostni kapitalist
$114K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri CoStar Group so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

