Imenik podjetij
Morgan Stanley
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Morgan Stanley Plače

Plače Morgan Stanley se gibljejo od $21,750 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $399,990 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Morgan Stanley. Zadnja posodobitev: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Naložbeni bančnik
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Poslovni analitik
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Podatkovni znanstvenik
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitativni raziskovalec

Finančni analitik
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Vodja izdelkov
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Vodja programskega inženiringa
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Vodja projekta
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Poslovne operacije
Median $66.8K
Vodja tehniškega programa
Median $191K
Računovodja
Median $115K

Technical Accountant

Prodaja
Median $150K
Arhitekt rešitev
Median $265K

Data Architect

Človeški viri
Median $160K
Pravni oddelek
Median $187K
Tveganostni kapitalist
Median $120K

Sodelavec

Analitik

Trženje
Median $120K
Administrativni asistent
$99.5K
Vodja poslovnih operacij
$296K
Poslovni razvoj
$92.5K
Služba za stranke
$50.1K
Uspeh strank
$49.2K
Podatkovni analitik
$58.6K
Strojni inženir
$400K
Svetovalni upravni strokovnjak
Median $60K
Trženjske operacije
$63.5K
Vodja oblikovanja izdelkov
$129K
Vodja programa
$196K
Kadrovik
$161K
Regulatorne zadeve
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX raziskovalec
$99.5K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Morgan Stanley je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $399,990. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Morgan Stanley je $128,175.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Morgan Stanley

Povezana podjetja

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri