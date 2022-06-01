Imenik podjetij
Thrive Global
Thrive Global Plače

Plače Thrive Global se gibljejo od $126,500 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $418,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Thrive Global. Zadnja posodobitev: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Oblikovalec izdelkov
Median $127K

UX oblikovalec

Programski inženir
Median $204K
Vodja izdelkov
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Poslovni analitik
$129K
Vodja podatkovne znanosti
$214K
Vodja oblikovanja izdelkov
$259K
Kadrovik
$219K
Vodja programskega inženiringa
$206K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Thrive Global je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $418,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thrive Global je $209,863.

