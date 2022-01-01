Imenik podjetij
Blink Health
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Blink Health Plače

Plače Blink Health se gibljejo od $35,529 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $504,161 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Blink Health. Zadnja posodobitev: 10/10/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $235K
Poslovni analitik
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Vodja podatkovne znanosti
$504K
Podatkovni znanstvenik
Median $150K
Oblikovalec izdelkov
Median $165K
Vodja programskega inženiringa
Median $275K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Blink Health so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Blink Health je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $504,161. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blink Health je $177,025.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Blink Health

Povezana podjetja

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri