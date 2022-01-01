Imenik podjetij
Collective Health Plače

Plače Collective Health se gibljejo od $65,325 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $502,500 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Collective Health. Zadnja posodobitev: 10/13/2025

$160K

Programski inženir
Median $195K
Vodja izdelkov
Median $138K
Vodja programskega inženiringa
Median $250K

Vodja poslovnih operacij
$97.5K
Poslovni analitik
$65.3K
Podatkovni analitik
$88.4K
Podatkovni znanstvenik
$124K
Finančni analitik
$149K
Oblikovalec izdelkov
$170K
Prodaja
$503K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Collective Health so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Collective Health je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $502,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Collective Health je $143,625.

