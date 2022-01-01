Imenik podjetij
NEXT Trucking
NEXT Trucking Plače

Plače NEXT Trucking se gibljejo od $100,500 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $180,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri NEXT Trucking. Zadnja posodobitev: 9/9/2025

$160K

Vodja izdelkov
Median $180K
Poslovni analitik
$101K
Oblikovalec izdelkov
$162K

Programski inženir
$164K
Pogosta vprašanja

Drugi viri