Rally Health Platy

Platový rozsah Rally Health sa pohybuje od $89,445 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $321,300 pre Znanstvenik podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rally Health. Naposledy aktualizované: 8/20/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Rally Health podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:
25% nadobúda sa v 1st-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda sa v 2nd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda sa v 3rd-ROK (12.50% polročne)
25% nadobúda sa v 4th-ROK (12.50% polročne)
