Rally Health Platy

Platový rozsah Rally Health sa pohybuje od $89,445 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $321,300 pre Znanstvenik podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rally Health. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Znanstvenik podatkov
$321K
Človeški viri
$89.4K
Oblikovalec izdelkov
Median $153K

Vodja izdelka
Median $210K
Kadrovik
$156K
Vodja razvoja programske opreme
Median $305K
Tehnični vodja programa
$219K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Rally Health podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (12.50% polročne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Rally Health is Znanstvenik podatkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rally Health is $210,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Rally Health

