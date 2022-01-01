Imenik podjetij
Hinge Health
Hinge Health Plače

Plače Hinge Health se gibljejo od $48,540 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $353,225 za Vodja oblikovanja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hinge Health. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Programski inženir
Median $175K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $240K
Vodja izdelkov
Median $232K

Poslovne operacije
$142K
Vodja poslovnih operacij
$147K
Poslovni analitik
$124K
Korporativni razvoj
$271K
Podatkovni analitik
$133K
Podatkovni znanstvenik
$271K
Finančni analitik
$234K
Industrijski oblikovalec
$261K
Informacijski tehnolog (IT)
$75K
Trženje
$118K
Trženjske operacije
$158K
Oblikovalec izdelkov
$48.5K
Vodja oblikovanja izdelkov
$353K
Vodja projekta
$116K
UX raziskovalec
$207K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Hinge Health so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hinge Health je Vodja oblikovanja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $353,225. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hinge Health je $166,550.

