Adresár Spoločností
Roblox
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Roblox Platy

Platový rozsah Roblox sa pohybuje od $19,386 v celkovej kompenzácii ročne pre Grafični oblikovalec na spodnom konci do $1,200,556 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Roblox. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Omrežni inženir

Inženir zagotavljanja kakovosti (QA)

Proizvodni programski inženir

Varnostni programski inženir

Inženir zanesljivosti spletišča

Programski inženir video iger

Vodja izdelka
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Kadrovik
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Tehnični kadrovnik

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Oblikovalec izdelkov
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Oblikovalec uporabniške izkušnje

Znanstvenik podatkov
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Vodja razvoja programske opreme
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finančni analitik
Median $185K
Trženje
Median $260K
Administrativni asistent
$141K
Poslovni analitik
$161K
Vodja znanosti podatkov
$564K
Grafični oblikovalec
$19.4K
Človeški viri
$281K
Informacijski tehnolog (IT)
$275K
Vodja oblikovanja izdelkov
$467K
Vodja programa
$296K
Analitik kibernetske varnosti
$318K
Tehnični vodja programa
$274K
Tehnični pisec
$191K
Zaupanje in varnost
$228K
Tvegan kapitalist
$653K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 33% nadobúda sa v 1st-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda sa v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 33% nadobúda sa v 3rd-ROK (8.25% štvrťročne)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Roblox podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

El rol con mayor salario reportado en Roblox es Razvijalec programske opreme at the TD1 level con una compensación total anual de $1,200,556. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Roblox es $332,693.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Roblox

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje