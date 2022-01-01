Imenik podjetij
Dropbox
Dropbox Plače

Plače Dropbox se gibljejo od $85,576 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $884,238 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Dropbox. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Programski inženir
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Varnostni programski inženir

Oblikovalec izdelkov
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Oblikovalec interakcij

UX oblikovalec

Vodja izdelkov
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Vodja programskega inženiringa
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Podatkovni znanstvenik
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Trženje
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Vodja tehniškega programa
IC3 $253K
IC4 $314K
Kadrovik
IC3 $154K
IC4 $212K
UX raziskovalec
Median $240K
Vodja oblikovanja izdelkov
Median $426K
Vodja programa
Median $157K
Prodaja
Median $180K
Arhitekt rešitev
Median $171K

Arhitekt podatkov

Arhitekt varnosti v oblaku

Administrativni asistent
$104K
Poslovne operacije
$191K
Vodja poslovnih operacij
$151K
Poslovni analitik
$198K
Poslovni razvoj
$428K
Vodja osebja
$111K
Korporativni razvoj
$134K
Služba za stranke
$85.6K
Podatkovni analitik
$197K
Vodja podatkovne znanosti
$667K
Finančni analitik
$96.5K
Grafični oblikovalec
$222K
Strojni inženir
$308K
Človeški viri
$343K
Informacijski tehnolog (IT)
$145K
Pravni oddelek
$196K
Trženjske operacije
$180K
Vodja partnerjev
$98.6K
Prodajni inženir
$365K
Analitik kibernetske varnosti
$319K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Dropbox so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Dropbox je Vodja programskega inženiringa at the M6 level z letnim skupnim plačilom $884,238. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dropbox je $242,822.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Dropbox

Drugi viri