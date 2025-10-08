Imenik podjetij
Dropbox Backend programski inženir Plače

Backend programski inženir nadomestilo in United States pri Dropbox se giblje od $173K na year za IC1 do $575K na year za IC5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $310K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dropbox. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Začetna stopnja)
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Prikaži 3 Več stopenj
$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Dropbox so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Dropbox in United States znaša letno skupno plačilo $575,008. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dropbox za vlogo Backend programski inženir in United States je $298,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Dropbox

