Dropbox Data Architect Plače

Data Architect nadomestilo in United States pri Dropbox se giblje od $300K na year za IC2 do $336K na year za IC4. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dropbox. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$300K
$193K
$84.4K
$22.2K
IC3
$257K
$167K
$65.3K
$24.3K
IC4
$336K
$192K
$123K
$21K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Dropbox so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Data Architect pri Dropbox in United States znaša letno skupno plačilo $515,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dropbox za vlogo Data Architect in United States je $288,944.

