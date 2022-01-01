Adresár Spoločností
Omnicell
Omnicell Platy

Platový rozsah Omnicell sa pohybuje od $48,108 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja izdelka na spodnom konci do $278,600 pre Informacijski tehnolog (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Omnicell. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $135K

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $48.1K
Poslovni analitik
$108K

Informacijski tehnolog (IT)
$279K
Strojni inženir
$79.6K
Oblikovalec izdelkov
$145K
Kadrovik
$122K
Vodja razvoja programske opreme
$203K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Omnicell je Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $278,600. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Omnicell je $128,700.

