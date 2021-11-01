Cepheid Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Cepheid sa pohybuje od $68,340 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $196,015 pre Vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cepheid. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Strojni inženir
Median $140K
Razvijalec programske opreme
Median $144K
Računovodja
$147K

Biomedicinski inženir
$194K
Kemijski inženir
$131K

Procesni inženir

Služba za stranke
$68.3K
Znanstvenik podatkov
$151K
Finančni analitik
$147K
Strojni inženir
$171K
Operacije trženja
$112K
Vodja izdelka
$163K
Vodja programa
$196K
Vodja projekta
$168K
Operacije prihodkov
$181K
Tehnični vodja programa
$171K
Často kladené otázky

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Cepheid είναι ο Vodja programa at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $196,015. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Cepheid είναι $150,750.

