2U Platy

Platový rozsah 2U sa pohybuje od $64,631 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $295,764 pre Finančni analitik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 2U. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Polno-stack programski inženir

Inženir zanesljivosti spletišča

Vodja izdelka
Median $133K
Poslovni analitik
$123K

Analitik podatkov
$86.1K
Znanstvenik podatkov
$199K
Finančni analitik
$296K
Človeški viri
$127K
Trženje
$150K
Operacije trženja
$103K
Oblikovalec izdelkov
$80.9K
Vodja programa
$92.2K
Vodja projekta
$64.6K
Analitik kibernetske varnosti
$144K
Vodja razvoja programske opreme
$224K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$216K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 2U je Finančni analitik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $295,764. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 2U je $130,066.

