Knightscope
Knightscope Plače

Plače Knightscope se gibljejo od $130,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $231,835 za Vodja programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Knightscope. Zadnja posodobitev: 10/22/2025

Vodja programa
$232K
Vodja projekta
$179K
Programski inženir
Median $130K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Knightscope je Vodja programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $231,835. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Knightscope je $178,500.

Drugi viri