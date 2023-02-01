Adresár Spoločností
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Platy

Platový rozsah InnoPeak Technology sa pohybuje od $93,132 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja izdelka na spodnom konci do $265,000 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov InnoPeak Technology. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $265K
Znanstvenik podatkov
$237K
Strojni inženir
$165K

Pravna služba
$221K
Oblikovalec izdelkov
$109K
Vodja izdelka
$93.1K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v InnoPeak Technology je Razvijalec programske opreme s ročnou celkovou kompenzáciou $265,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v InnoPeak Technology je $192,960.

