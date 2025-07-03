Imenik podjetij
Hinduja Group Plače

Plače Hinduja Group se gibljejo od $2,025 skupnega letnega nadomestila za Vodja produktov na spodnjem koncu do $31,537 za Vodstveni svetovalec na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Hinduja Group. Zadnja posodobitev: 11/21/2025

Don't get lowballed
Vodstveni svetovalec
$31.5K
Strojni inženir
$12.4K
Vodja produktov
$2K

Prodaja
$11.3K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Hinduja Group je Vodstveni svetovalec at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $31,537. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Hinduja Group je $11,826.

