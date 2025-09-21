Imenik podjetij
F5 Networks
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja izdelkov

  • Vse plače Vodja izdelkov

F5 Networks Vodja izdelkov Plače

Vodja izdelkov nadomestilo in United States pri F5 Networks se giblje od $192K na year za Product Manager 3 do $339K na year za Director Product Management. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $228K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete F5 Networks. Nazadnje posodobljeno: 9/21/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri F5 Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri F5 Networks in United States znaša letno skupno plačilo $343,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri F5 Networks za vlogo Vodja izdelkov in United States je $244,000.

Drugi viri