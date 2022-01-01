Adresár Spoločností
F5 Networks Platy

Platový rozsah F5 Networks sa pohybuje od $96,393 v celkovej kompenzácii ročne pre Technical Account Manager na spodnom konci do $368,333 pre Poslovne operacije na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov F5 Networks. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Omrežni inženir

Inženir zagotavljanja kakovosti (QA)

Vodja izdelka
Median $225K
Trženje
Median $213K

Prodajni inženir
Median $262K
Analitik kibernetske varnosti
Median $111K
Vodja razvoja programske opreme
Median $296K
Znanstvenik podatkov
Median $200K
Kadrovik
Median $153K
Prodaja
Median $238K
Tehnični vodja programa
Median $201K
Oblikovalec izdelkov
Median $213K
Poslovne operacije
$368K
Poslovni analitik
$117K
Služba za stranke
$107K
Analitik podatkov
$106K
Finančni analitik
$115K
Strojni inženir
$163K
Človeški viri
Median $195K
Operacije trženja
$166K
Vodja programa
$230K
Vodja projekta
$110K
Arhitekt rešitev
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Tehnični pisec
$169K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti F5 Networks podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti F5 Networks podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

