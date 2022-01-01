Imenik podjetij
Extreme Networks
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Extreme Networks Plače

Plače Extreme Networks se gibljejo od $103,530 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $243,775 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Extreme Networks. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
P3 $104K
P4 $104K
Služba za stranke
$154K
Strojni inženir
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Trženje
$166K
Oblikovalec izdelkov
$211K
Vodja izdelkov
$133K
Vodja programa
$176K
Prodaja
$244K
Prodajni inženir
$192K
Vodja programskega inženiringa
Median $195K
Vodja tehniškega programa
$147K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Extreme Networks je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $243,775. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Extreme Networks je $160,092.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Extreme Networks

Povezana podjetja

  • MobileIron
  • Infinera
  • Equinix
  • Akamai
  • Cisco
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri