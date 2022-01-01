Imenik podjetij
Citrix
Citrix Plače

Plače Citrix se gibljejo od $25,125 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $224,420 za Vodja oblikovanja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Citrix. Zadnja posodobitev: 10/17/2025

Programski inženir
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Vodja izdelkov
Median $220K
Vodja programskega inženiringa
Median $88.6K

Trženje
Median $182K
Arhitekt rešitev
Median $123K

Cloud Architect

Poslovni analitik
$121K
Služba za stranke
$25.1K
Uspeh strank
$63.6K
Podatkovni analitik
$25.3K
Vodja podatkovne znanosti
$94.4K
Podatkovni znanstvenik
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Svetovalni upravni strokovnjak
$189K
Trženjske operacije
$111K
Oblikovalec izdelkov
$180K
Vodja oblikovanja izdelkov
$224K
Vodja programa
$148K
Prodajni inženir
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Vodja tehniškega programa
$79.2K
Tehnični pisatelj
$28.2K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

33.33%

LETO 1

33.33%

LETO 2

33.33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Citrix so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.33% se pridobi v 1st-LETO (33.33% letno)

  • 33.33% se pridobi v 2nd-LETO (33.33% letno)

  • 33.33% se pridobi v 3rd-LETO (33.33% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Citrix je Vodja oblikovanja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $224,420. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Citrix je $102,458.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Citrix

