Citrix Plače

Plače Citrix se gibljejo od $25,125 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $224,420 za Vodja oblikovanja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Citrix. Zadnja posodobitev: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
LETO 1
33.33%
LETO 2
33.33%
LETO 3
Pri Citrix so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.33% se pridobi v 1st-LETO (33.33% letno)
33.33% se pridobi v 2nd-LETO (33.33% letno)
33.33% se pridobi v 3rd-LETO (33.33% letno)
