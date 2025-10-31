Programski inženir nadomestilo in United States pri Capital One se giblje od $139K na year za Associate Software Eng do $476K na year za Senior Distinguished Eng. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $151K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
