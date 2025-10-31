Imenik podjetij
Programski inženir nadomestilo in United States pri Capital One se giblje od $139K na year za Associate Software Eng do $476K na year za Senior Distinguished Eng. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $151K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Eng
(Začetna stopnja)
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
Senior Associate
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
Principal Associate
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
Options

Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



iOS inženir

Mobilni programski inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Podatkovni inženir

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

Raziskovalni znanstvenik

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Capital One in United States znaša letno skupno plačilo $476,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Capital One za vlogo Programski inženir in United States je $151,000.

