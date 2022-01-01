Imenik podjetij
Capital One
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Capital One Plače

Plače Capital One se gibljejo od $46,000 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $523,333 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Capital One. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS inženir

Mobilni programski inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

Raziskovalec

Vodja izdelkov
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Poslovni analitik
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Podatkovni analitik
Median $120K
Vodja programskega inženiringa
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Podatkovni znanstvenik
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Vodja projekta
Median $110K
Oblikovalec izdelkov
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX oblikovalec

Mobilni oblikovalec

Finančni analitik
Median $120K

Analitik tveganj

Analitik prevar

Vodja podatkovne znanosti
Median $251K
Analitik kibernetske varnosti
Median $175K

Analitik tehnoloških tveganj

Človeški viri
Median $110K
Vodja tehniškega programa
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Kadrovik
Median $120K
Arhitekt rešitev
Median $265K

Arhitekt podatkov

Cloud Security Architect

Tveganostni kapitalist
Median $152K

Principal

Sodelavec

Vodja osebja
Median $150K
Prodaja
Median $184K
Računovodja
Median $100K

Tehnični računovodja

Svetovalni upravni strokovnjak
Median $118K
Poslovne operacije
Median $177K
Služba za stranke
Median $46K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $158K
Trženje
Median $77.3K
Vodja programa
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX raziskovalec
Median $133K
Vodja poslovnih operacij
Median $90.5K
Naložbeni bančnik
Median $110K
Poslovni razvoj
Median $136K
Trženjske operacije
Median $96K
Administrativni asistent
$65.5K
Korporativni razvoj
$166K
Uspeh strank
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafični oblikovalec
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
Options

Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

El puesto con mayor remuneración reportado en Capital One es Vodja izdelkov at the Vice President level con una compensación total anual de $523,333. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Capital One es $149,509.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Capital One

Povezana podjetja

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri