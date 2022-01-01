Adresár Spoločností
Blackstone Platy

Platový rozsah Blackstone sa pohybuje od $40,903 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $300,000 pre Tvegan kapitalist na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blackstone. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Finančni analitik
Median $110K
Tvegan kapitalist
Median $300K

Sodelavec

Analitik

Znanstvenik podatkov
Median $150K
Vodja izdelka
Median $155K
Analitik podatkov
Median $135K
Poslovni analitik
$40.9K
Razvoj poslovanja
$133K
Uspeh strank
$109K
Informacijski tehnolog (IT)
$139K
Investicijski bančnik
$168K
Pravna služba
$219K
Trženje
$199K
Vodja projekta
$48K
Analitik kibernetske varnosti
$136K
Vodja razvoja programske opreme
$207K
Arhitekt rešitev
$60.6K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Blackstone is Tvegan kapitalist with a yearly total compensation of $300,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blackstone is $146,731.

