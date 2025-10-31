Poslovni analitik nadomestilo in United States pri Capital One se giblje od $114K na year za Associate Business Analyst do $212K na year za Lead Business Analyst. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $119K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)