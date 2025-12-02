Imenik podjetij
ADNOC
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja tehničnih programov

  • Vse plače Vodja tehničnih programov

ADNOC Vodja tehničnih programov Plače

Povprečno Vodja tehničnih programov skupno nadomestilo in United Arab Emirates pri ADNOC se giblje od AED 334K do AED 456K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ADNOC. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$97.4K - $118K
United Arab Emirates
Običajen razpon
Možen razpon
$91K$97.4K$118K$124K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja tehničnih programov prijavs pri ADNOC za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri ADNOC?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja tehničnih programov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri ADNOC in United Arab Emirates znaša letno skupno plačilo AED 455,893. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ADNOC za vlogo Vodja tehničnih programov in United Arab Emirates je AED 334,059.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za ADNOC

Povezana podjetja

  • Coinbase
  • Intuit
  • PayPal
  • Google
  • Lyft
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adnoc/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.