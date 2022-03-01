Adresár Spoločností
ADNOC
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

ADNOC Platy

Platový rozsah ADNOC sa pohybuje od $70,446 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $196,943 pre Geološki inženir na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ADNOC. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Geološki inženir
$197K
Strojni inženir
$130K
Vodja projekta
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Razvijalec programske opreme
$70.4K
Tehnični vodja programa
$108K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at ADNOC is Geološki inženir at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,943. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ADNOC is $130,029.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre ADNOC

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • Spotify
  • Roblox
  • Google
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje