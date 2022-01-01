Adresár spoločností
Okta Platy

Platy Okta sa pohybujú od $66,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Administratívny asistent na spodnej hranici až po $868,333 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Okta. Posledná aktualizácia: 9/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Inžinier spoľahlivosti stránok

Manažér softvérového inžinierstva
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Produktový manažér
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Manažér produktového marketingu

Predajný inžinier
Median $200K
Predaj
Median $195K
Architekt riešení
Median $213K

Architekt cloudovej bezpečnosti

Manažér technických programov
Median $220K
Produktový dizajnér
Median $143K

UX dizajnér

Informačný technológ (IT)
Median $185K
Obchodné operácie
Median $240K
Obchodný analytik
Median $257K
Zákaznícky servis
Median $150K
Manažér programov
Median $249K
Nábor zamestnancov
Median $166K
Administratívny asistent
Median $66K
Účtovník
$310K

Technický účtovník

Manažér obchodných operácií
$210K
Obchodný rozvoj
$76.5K
Šéf štábu
$169K
Úspech zákazníka
$149K
Dátový analytik
$213K
Dátový vedec
$206K
Finančný analytik
$221K
Ľudské zdroje
$184K
Právne
$214K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$145K
Technický manažér účtu
$141K
Technický pisateľ
Median $144K
UX výskumník
$118K
Harmonogram Vestingu

33.4%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Okta podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.40% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

No cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Okta podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

No cliff

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Okta predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Sr. Director level s ročnou celkovou odmenou $868,333. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Okta je $213,060.

Ďalšie zdroje