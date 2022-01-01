Adresár spoločností
Palantir
Palantir Platy

Platy Palantir sa pohybujú od $77,113 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Administratívny asistent na spodnej hranici až po $408,000 pre Informačný technológ (IT) na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Palantir. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $255K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Predsunutý softvérový inžinier

Obchodný rozvoj
Median $150K
Manažér technických programov
Median $205K

Produktový manažér
Median $200K
Architekt riešení
Median $177K
Dátový vedec
Median $183K
Produktový dizajnér
Median $175K
Manažér programov
Median $180K
Projektový manažér
Median $150K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $300K
Účtovník
$126K

Technický účtovník

Administratívny asistent
$77.1K
Obchodné operácie
$241K
Obchodný analytik
$141K
Korporátny rozvoj
$132K
Ľudské zdroje
$104K
Informačný technológ (IT)
$408K
Právne
$255K
Manažérsky konzultant
$164K
Marketing
$134K
Manažér produktového dizajnu
$302K
Nábor zamestnancov
$165K
Predaj
$137K
Predajný inžinier
$147K
Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Palantir podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (1.67% mesačne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Palantir podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Palantir podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Palantir predstavuje Informačný technológ (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $408,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Palantir je $170,357.

Ďalšie zdroje