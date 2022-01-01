Twilio Platy

Adresár spoločností
Platy Twilio sa pohybujú od $75,270 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Úspech zákazníka na spodnej hranici až po $653,462 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Twilio. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Softvérový inžinier
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $510K
IC5 $582K
IC6 $653K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Produktový manažér
L2 $169K
L3 $225K
L4 $398K
L5 $328K
L6 $574K
Manažér softvérového inžinierstva
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Predaj
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Účtový manažér

Produktový dizajnér
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX dizajnér

Recruiter
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Technický programový manažér
L3 $240K
L4 $260K
L5 $371K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Architekt riešení
L3 $301K
L4 $354K

Dátový architekt

Cloudový bezpečnostný architekt

Predajný inžinier
Median $260K
Dátový analytik
Median $142K
Dátový vedec
Median $303K
Finančný analytik
Median $170K
Manažér produktového dizajnu
Median $225K
Programový manažér
Median $189K
Business analytik
Median $150K
Zákaznícky servis
Median $96K
Projektový manažér
Median $248K
Účtovník
$103K

Technický účtovník

Administratívny asistent
$175K
Obchodné operácie
$272K
Manažér obchodných operácií
$304K
Obchodný rozvoj
$337K
Šéf kancelárie
$195K
Operácie zákazníckeho servisu
$247K
Úspech zákazníka
$75.3K
Manažér dátovej vedy
$89.1K
Ľudské zdroje
Median $163K
IT špecialista
Median $108K
Právny
$151K
Marketingové operácie
$207K
Príjmové operácie
$221K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$231K
Technický manažér klientov
Median $220K
Technický spisovateľ
$238K
UX výskumník
$126K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Twilio podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Twilio predstavuje Softvérový inžinier at the IC6 level s ročnou celkovou odmenou $653,462. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Twilio je $230,840.

