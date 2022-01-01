Splunk Platy

Platy Splunk sa pohybujú od $51,822 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predajný inžinier na spodnej hranici až po $733,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Splunk. Posledná aktualizácia: 8/29/2025
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Splunk podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Splunk podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
