Splunk Platy

Platy Splunk sa pohybujú od $51,822 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predajný inžinier na spodnej hranici až po $733,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Splunk. Posledná aktualizácia: 8/29/2025

$160K

Softvérový inžinier
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Inžinier spoľahlivosti stránok

Produktový manažér
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Predaj
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Manažér softvérového inžinierstva
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Produktový dizajnér
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX dizajnér

Architekt riešení
P4 $229K
P5 $282K

Dátový architekt

Cloud Security Architect

Dátový vedec
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Manažér technických programov
Median $224K
Finančný analytik
Median $145K
Manažér programov
Median $170K
Predajný inžinier
Median $51.8K
Informačný technológ (IT)
Median $157K
Nábor zamestnancov
Median $141K
Technický pisateľ
Median $145K
Projektový manažér
Median $156K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $425K
Účtovník
$252K

Technický účtovník

Manažér obchodných operácií
$147K
Obchodný analytik
Median $161K
Obchodný rozvoj
$63.3K
Šéf štábu
$371K
Zákaznícky servis
$229K
Dátový analytik
$167K
Ľudské zdroje
$249K
Manažérsky konzultant
$153K
Marketingové operácie
$162K
Manažér produktového dizajnu
$481K
Operácie príjmov
$200K
Celkové odmeny
$241K
UX výskumník
$129K
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Splunk podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Splunk podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Splunk predstavuje Produktový manažér at the P7 level s ročnou celkovou odmenou $733,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Splunk je $227,427.

