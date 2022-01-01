Adresár Spoločností
Ingram Micro
Ingram Micro Platy

Platový rozsah Ingram Micro sa pohybuje od $10,091 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $264,924 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ingram Micro. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $10.1K
Produktový dizajnér
Median $168K

UX dizajnér

Dátový vedec
Median $83.9K

Obchodný analytik
$186K
Finančný analytik
$127K
Informatik (IT)
$146K
Marketing
$101K
Produktový manažér
$83.6K
Projektový manažér
$119K
Predaj
$72.5K
Obchodný inžinier
$20.7K
Manažér softvérového inžinierstva
$81K
Architekt riešení
$265K
Technický manažér programu
$176K
UX výskumník
$77.4K
Rizikový kapitálový investor
$66.7K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ingram Micro je Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $264,924. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ingram Micro je $92,702.

