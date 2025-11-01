Adresár spoločností
Ingram Micro
Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Canada v Ingram Micro dosahuje CA$117K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ingram Micro. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$117K
Úroveň
hidden
Základný plat
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Ingram Micro in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$153,120. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ingram Micro pre pozíciu Dátový vedec in Canada je CA$118,667.

