Domo
Domo Platy

Platy Domo sa pohybujú od $22,928 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Grafický dizajnér na spodnej hranici až po $183,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Domo. Posledná aktualizácia: 10/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $155K
Produktový dizajnér
Median $115K

UX dizajnér

Produktový manažér
Median $183K

Marketing
Median $183K
Administratívny asistent
$44.8K
Dátový vedec
$125K
Grafický dizajnér
$22.9K
Nábor zamestnancov
$141K
Predaj
$163K
Manažér softvérového inžinierstva
$159K
Manažér technických programov
$77.4K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Domo podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Domo predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $183,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Domo je $140,700.

