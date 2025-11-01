Adresár spoločností
Ingram Micro
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Ingram Micro Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Ingram Micro sa pohybuje od ₹925K za year pre Software Engineer II do ₹1.65M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.11M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ingram Micro. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Ingram Micro?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Ingram Micro in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,650,438. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ingram Micro pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹728,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Ingram Micro

Súvisiace spoločnosti

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje