Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Ingram Micro sa pohybuje od ₹925K za year pre Software Engineer II do ₹1.65M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.11M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ingram Micro. Posledná aktualizácia: 11/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
