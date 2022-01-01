Adresár spoločností
ExxonMobil
ExxonMobil Platy

Platy ExxonMobil sa pohybujú od $1,547 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $290,000 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ExxonMobil. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Strojný inžinier
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Softvérový inžinier
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack softvérový inžinier

Výskumný vedec

Chemický inžinier
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Procesný inžinier

Produktový manažér
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektový manažér
CL23 $118K
CL27 $214K
Manažér technických programov
CL26 $182K
CL28 $290K
Obchodný rozvoj
Median $200K
Dátový vedec
Median $35.8K
Informačný technológ (IT)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Hardvérový inžinier
Median $140K
Produktový dizajnér
Median $120K
Stavebný inžinier
Median $231K
Účtovník
$17.6K
Biomedicínsky inžinier
$136K
Obchodné operácie
$114K
Manažér obchodných operácií
$139K
Obchodný analytik
$1.5K
Riadiaci inžinier
$171K
Dátový analytik
$26K
Elektrotechnický inžinier
$164K
Finančný analytik
$18.4K
Geologický inžinier
$169K
Ľudské zdroje
$3.5K
Manažérsky konzultant
$38.8K
Marketingové operácie
$149K
Manažér programov
$181K
Predaj
$93.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$115K
Architekt riešení
$43.1K
