Adresár spoločností
ExxonMobil
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Projektový manažér

  • Všetky platy Projektový manažér

ExxonMobil Projektový manažér Platy

Projektový manažér odmeňovanie in United States v ExxonMobil sa pohybuje od $118K za year pre CL23 do $331K za year pre CL28. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $210K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ExxonMobil. Posledná aktualizácia: 9/26/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$118K
$118K
$0
$0
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 4 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v ExxonMobil?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Projektový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v ExxonMobil in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $330,815. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ExxonMobil pre pozíciu Projektový manažér in United States je $196,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre ExxonMobil

Súvisiace spoločnosti

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje