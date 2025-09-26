Strojný inžinier odmeňovanie in United States v ExxonMobil sa pohybuje od $115K za year pre CL22 do $247K za year pre CL27. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $127K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ExxonMobil. Posledná aktualizácia: 9/26/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
