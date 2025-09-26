Chemický inžinier odmeňovanie in United States v ExxonMobil sa pohybuje od $104K za year pre CL22 do $187K za year pre CL26. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $121K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ExxonMobil. Posledná aktualizácia: 9/26/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
