Technický programový manažér odmeňovanie in United States v Capital One sa pohybuje od $201K za year pre Senior TPM do $233K za year pre Lead TPM. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $250K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Capital One. Posledná aktualizácia: 10/31/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Capital One podliehajú Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)