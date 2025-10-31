Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Capital One sa pohybuje od $139K za year pre Associate Software Eng do $476K za year pre Senior Distinguished Eng. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $151K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Capital One. Posledná aktualizácia: 10/31/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Capital One podliehajú Options 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu
iOS inžinier
Mobilný softvérový inžinier
Frontend softvérový inžinier
Inžinier strojového učenia
Backend softvérový inžinier
Full-Stack softvérový inžinier
Sieťový inžinier
Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)
Dátový inžinier
Produkčný softvérový inžinier
Bezpečnostný softvérový inžinier
Výskumný vedec