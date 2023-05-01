Справочник компаний
Ceres
Ceres Зарплаты

Диапазон зарплат Ceres варьируется от $52,260 в общей компенсации в год для Биомедицинский инженер на нижнем конце до $179,100 для Инженер-программист на верхнем конце.

$160K

Биомедицинский инженер
$52.3K
Специалист по данным
$65.2K
Инженер-программист
$179K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Ceres, — это Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,100. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Ceres, составляет $65,162.

Другие ресурсы