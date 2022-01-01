Airbnb Зарплаты

Зарплата Airbnb варьируется от $33,473 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $836,108 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Airbnb. Последнее обновление: 9/4/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.
35%
ГОД 1
30%
ГОД 2
20%
ГОД 3
15%
ГОД 4
В Airbnb RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
35% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.75% ежеквартально)
30% переходит в собственность в 2nd-ГОД (7.50% ежеквартально)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (5.00% ежеквартально)
15% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.75% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Airbnb RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Airbnb RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.