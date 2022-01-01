Каталог компаний
Airbnb

Airbnb Зарплаты

Зарплата Airbnb варьируется от $33,473 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $836,108 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Airbnb. Последнее обновление: 9/4/2025

Логотип Airbnb

$57K

Инженер-программист
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android-инженер

Инженер мобильной разработки

Фронтенд-разработчик

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Специалист по данным
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Продуктовый менеджер
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Продуктовый дизайнер
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX-дизайнер

Менеджер по разработке ПО
M1 $602K
M2 $765K
Рекрутер
G8 $189K
G9 $209K

Технический рекрутер

Технический менеджер программ
L5 $349K
L6 $499K
Финансовый аналитик
Median $301K
Менеджер проектов
Median $200K
Маркетинг
Median $300K
Менеджер программ
Median $330K
Бизнес-аналитик
Median $33.5K
Аналитик данных
Median $157K
Юридический отдел
Median $275K

Юрисконсульт

Продажи
Median $100K
Менеджер по работе с данными
Median $620K
Административный помощник
Median $155K
Развитие бизнеса
Median $130K
ИТ-специалист
Median $230K
UX-исследователь
Median $340K
Бухгалтер
$190K

Технический бухгалтер

Бизнес-операции
$349K
Менеджер бизнес-операций
$267K
Копирайтер
$246K
Управление персоналом
$126K
Маркетинговые операции
$367K
Инженер-механик
$295K
Кадровые операции
$402K
Менеджер продуктового дизайна
$348K
Операции по доходам
$266K
Инженер по продажам
$71.5K
Аналитик кибербезопасности
$117K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

35%

ГОД 1

30%

ГОД 2

20%

ГОД 3

15%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Airbnb RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 35% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.75% ежеквартально)

  • 30% переходит в собственность в 2nd-ГОД (7.50% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (5.00% ежеквартально)

  • 15% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.75% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Airbnb RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Airbnb RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Airbnb is Инженер-программист at the G11 level with a yearly total compensation of $836,108. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbnb is $301,000.

